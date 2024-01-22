В Чехии ответили, будут ли возвращать в Украину военнообязанных мужчин

Чехия не возвращает украинцев призывного возраста на родину в связи с будущим законом о мобилизации в Украине. Там отметили, что для этого не существует механизмов, соответствующих международному праву.

Видео дня

Об этом заявил министр иностранных дел Ян Липовский, передает ČT24. По информации СМИ, в Чехии проживает около 200 тысяч украинцев, которые находятся здесь по разным типам виз.

Однако для продления срока действия виз граждане должны предъявить действующий паспорт. Процедура обновления документов осуществляется в миграционном отделении, где могут попросить военно-учетные документы. Такой подход мог бы помочь выявить тех, кто скрывается за границей и избегает мобилизации.

Однако глава чешского Министерства иностранных дел подчеркнул, что находящимся на территории страны украинцам ничего не угрожает. Чехия не будет высылать тех, кто подлежит призыву на родине, обратно домой.

"Таких механизмов не существует, и они точно не соответствуют международному праву и обязательствам Чешской Республики на международном уровне", – подчеркнул Липовский.

Как сообщал OBOZ.UA, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украина не может насильно вернуть военнообязанных из-за границы. По его словам, этот процесс значительно тяжелее, хотя возвращение этих граждан было бы уместным.

В Минюсте предлагают внести изменения в законодательство, чтобы разрешить осужденным, находящимся в тюрьмах, а также отбывшим свое наказание приобщаться к защите Украины в рядах ВСУ. Соответствующие предложения уже находятся на рассмотрении комитетов парламента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!