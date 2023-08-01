В Чехии хотят продлить временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года: что это значит

Украинцы, которые стали беженцами из-за полномасштабного вторжения в нашу страну России, могут получить возможность продлить временную защиту в Чехии еще на год. То есть, до конца марта 2025 года.

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Эта процедура описана в поправке к закону под названием lex Ukraine. Ее чешское МВД направило на межведомственную процедуру комментирования в понедельник, 31 июля, сообщает ČTK.

Временная защита позволяет беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. Инициаторы заявили, что ход войны пока не указывает на то, что украинцы могут вернуться домой в ближайшее время.

На политическом уровне решение о продлении должно быть принято на уровне Европейского союза к концу октября.

"Однако, что касается временных рамок, то официального решения Совета Европейского Союза с законодательной процедурой ждать не приходится", – заявили авторы поправки.

Как известно, Чехия с начала войны предоставила убежище около полумиллиону беженцев из Украины. Треть из них уже вернулась в родную страну. Так, по состоянию на 18 июня этого года визы для защиты получили 344 800 украинцев, большинство из которых женщины и дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чехии в июле начали выселять украинских беженцев, которые не могут самостоятельно платить за жилье и не относятся к социально уязвимым категориям. Пока речь идет о точечных, а не массовых выселениях. Но в некоторых регионах уже начали разворачивать палаточные городки, ведь ожидается ухудшение ситуации.

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