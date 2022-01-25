В Буркина-Фасо произошел военный переворот: армия свергла президента и закрыла границы страны

В понедельник, 24 января, в Буркина-Фасо армия свергла президента Роша Каборе, а также приостановила действие конституции, распустила правительство и национальную ассамблею, а также закрыла границы страны. В заявлении армии говорилось, что мотивом стало ухудшение ситуации с безопасностью и неспособность Каборе реагировать на исламистское повстанческое движение.

На данный момент неизвестно, где находится глава государства, однако разные источники утверждают, что он мог быть захвачен организаторами переворота или же лояльные Каборе силы доставили его в безопасное место. Об этом сообщает Reuters.

Лидер военного переворота, полковник армии Буркина-Фасо Поль-Анри Сандаого Дамиба заявил по государственному телевидению, что захват власти был осуществлен без насилия и что задержанные находятся в безопасном месте. В то же время возле резиденции Каборе были замечены несколько транспортных средств из президентского кортеджа со следами от пуль.

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Стоит отметить, что лидеры переворота делают заявления от организации Патриотическое движение за защиту и восстановление (MPSR), в которую входят все подразделения армии Буркина-Фасо. MPSR заявила, что в ближайшее время будет предложен план восстановления конституционного порядка, после того как якобы будут проведены консультации с различными слоями населения.

К слову, на военный переворот в Буркина-Фасо уже отреагировала международная общественность. Так, государственный департамент США заявил, что ему известно о сообщениях о том, что Каборе был задержан военными, и призвал к его освобождению. При этом в США подчеркнули, что слишком рано официально охарактеризовать события в Буркина-Фасо.

Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил любые попытки захвата власти силой оружия в Буркина-Фасо и призвал лидеров переворота сложить оружие.

В то же время по словам директора организации Human Rights Watch по Западной Африке Коринн Дуфка, правительство президента Каборе продемонстрировало свою неспособность решить ряд проблем.

"Переворот и очевидная его поддержка обнажают неспособность правительства Каборе решить глубоко укоренившиеся проблемы с коррупцией, управлением и защитой гражданского населения, которые экспоненциально обострились из-за вооруженной исламистской угрозы", – сказала Дуфка.

Буркина-Фасо – государство в Западной Африке. До августа 1984 года называлась Верхняя Вольта. Не имеющая выхода к морю Буркина-Фасо, одна из самых бедных стран Западной Африки, несмотря на то, что она является производителем золота, пережила многочисленные перевороты с момента обретения независимости от Франции в 1960 году.

Напомним, в октябре 2021 вооруженные силы Судана задержали премьер-министра и еще нескольких правительственных чиновников, что многие назвали попыткой военного переворота.