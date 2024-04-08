В Будапеште десятки тысяч человек вышли на протест против политики друга Путина Орбана

Десятки тысяч человек вышли на улицы Будапешта 6 апреля на третью массовую демонстрацию менее чем за месяц, протестуя против правительства Виктора Орбана. Демонстрацию возглавил бывший член правящей партии Венгрии "Фидес" Петер Мадьяр.

Об этом пишет Reuters. Бывший однопартиец Орбана намерен создать политическую партию, которая сможет бросить вызов "Фидесу" на выборах в Европарламент.

43-летний Мадьяр перед началом демонстрации написал в Facebook, что новая политическая сила имеет целью дать венграм шанс "присоединиться к совместной работе по строительству новой Венгрии".

Он призвал протестующих вернуть себе собственную страну и построить суверенную, современную, европейскую Венгрию.

Справка

Митинг с лозунгами "Мы не боимся" и "Орбана в отставку" прошел в Будапеште в субботу, 6 апреля. Многие протестующие были в красно-бело-зеленых национальных цветах или с национальным флагом, символами, которые партия Орбана использовала как собственные в течение последних двух десятилетий.

Мадьяр стал широко известен в феврале, когда выступил с зажигательными комментариями о внутренней работе правительства. Он обвинил Антала Рогана, министра, возглавляющего офис Орбана, в управлении централизованной пропагандистской машиной.

Он также опубликовал запись разговора со своей бывшей супругой, экс-министром юстиции Юдит Варга, в которой подробно описала попытку старшего помощника главы кабинета Орбана вмешаться в дело о взяточничестве. В настоящее время прокуратура проверяет эти заявления.

Как ранее писал OBOZ.UA, тысячи людей протестовали в Будапеште 26 марта возле парламента, требуя отставки главного прокурора и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после того, как они были обвинены в попытке вмешаться в дело о взяточничестве. Протестующие пришли с факелами и скандировали "С нас хватит! В отставку".

Как стало известно, Венгрия заблокирует передачу Украине доходов от арестованных российских активов. Предложение Еврокомиссии передать Украине 90% доходов от активов РФ поддерживает большинство стран ЕС, однако одного голоса Венгрии достаточно для того, чтобы остановить передачу. Поэтому принять решение на саммите не получится.

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