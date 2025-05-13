В Брюсселе состоялась встреча NAUDI с еврокомиссаром Кубилюсом

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) провела рабочую встречу с Еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом в Брюсселе.

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Об этом информирует пресс-служба ассоциации.

Отмечается, что в центре обсуждения были производственная кооперация украинских оборонных компаний с партнерами из ЕС, а также потенциал совместных проектов, которые способны усилить безопасность как Украины, так и Европейского Союза в целом.

Отдельное внимание уделили адвокации датской модели финансирования оборонных закупок. Это особенно актуально на фоне обсуждений нового 150-миллиардного пакета кредитования стран-членов на нужды обороны, деньги которого также могут направляться на закупки у украинских производителей.

"Также от Высоцкого прозвучала инициатива по более активному привлечению украинского частного ОПК к разработке стратегических механизмов сотрудничества между Украиной и ЕС в оборонно-промышленной тематике, ведь общее будущее безопасности зависит от сегодняшних решений", – говорится в сообщении.