В Британии забили тревогу из-за растения-паразита: его заметили в Украине. Фото

В Британии забили тривогу из-за роста растения-паразита горец японский, который захватывает все большие территории.

Проблема в том, что растение легко пробивает твердые поверхности и даже кирпичи, поэтому может захватывает пустующую недвижимость, пишет издание Express.

Пользователи сети пишут, что горец японский заметили и на территории Украины. Это сорняк, который может быстро распространяться и причинять множество повреждений зданиям, если его не убирать.

Когда растение вступило в фазу весеннего роста, эксперты по спорышу выявили десять основных горячих точек растения в Великобритании. Отмечается, что удаление японского спорыша может стоить тысячи долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в селе Алексеевка, недалеко Никополя Днепропетровской области, на дороге проросла трава. Дорога была недавно заасфальтирована.