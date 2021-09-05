В Британии юного неонациста приговорили к чтению Шекспира

В Великобритании 21-летнему неонацисту Бену Джону вынесли нестандартный приговор за хранение на компьютере инструкции по изготовлению взрывчатки и больше десяти тысяч текстов праворадикального толка. Так, согласно решению суда, он должен читать классику и отчитываться перед перед представителями Фемиды каждые четыре месяца.

Как сообщает Leicestershire Live, Джона признали террористом еще после того, как ему исполнилось 18 лет. Юноша был направлен в программу Prevent, призванную выявлять и контролировать людей, которые поддерживают экстремистские взгляды. Однако несмотря на все предупреждения, молодой человек продолжил читать подрывную литературу и яростно высказывался против геев, иммигрантов и либералов.

Кроме того, бывший студент университета Де Монфор скачал инструкции по изготовлению бомб, за что был признан виновным в хранении информации, которая может помочь в подготовке теракта. За такое преступление ему грозило 15 лет лишения свободы.

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Однако судья Тимоти Спенсер, который рассматривал дело, решил, что такое поведение Джона – всего лишь акт "юношеской глупости" и вряд ли представляет реальную угрозу. По мнению представителя Фемиды, юноша не безнадежен, однако легко поддается влиянию. Поэтому приговор молодому человеку состоял в следующем:

два года условно;

последующий год – с полицейским надзором;

пять лет отслеживания правоохранителями онлайн-активности Джона;

обязательство читать классическую литературу: произведения Чарльза Диккенса, Джейн Остин, Уильяма Шекспира, Томаса Харди и других британских писателей. О прочитанном Джон должен отчитывать перед судьей каждые четыре месяца.

"Ты одинокий человек, у тебя мало настоящих друзей, если они вообще есть. Ты читал Диккенса? Остин? Начни с "Гордости и предубеждения". Потом ты расскажешь мне, что прочитал, я тебя протестирую. Если ты подведешь меня, ты знаешь, что произойдет", – предупредил Спенсер.

Отметим, неонацизм – общее название идеологий политических или общественных движений, который заимствует элементы от нацистской доктрины, в частности шовинизм, фашизм, расизм, ксенофобию, гомофобию и антисемитизм.

В некоторых странах на законодательном уровне запрещено публичное высказывание пронацистских, расистских, антисемитских и антигомосексуальных взглядов, а также использование нацистской символики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Facebook заблокировал статьи росСМИ, в которых говорилось о задержании "сторонников украинской неонацистской группы МКУ", оценив их как ложные. Многие из изданий заявили, что материалы основывались на официальных сообщениях ФСБ и СК РФ.