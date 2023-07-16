В Британии внучка полицейского разгадала тайну Джека Потрошителя

В Британии внучка полицейского – Сара Бакс Хортон разгадала тайну известного убийцы Джека Потрошителя – Хаяма Хаямса. Прапрадед Хортон – Гарри Гарретт, был сержантом столичной полиции в полицейском участке Леман-стрит, штаб-квартире расследования Потрошителя. Он находился там с января 1888 года – рокового года убийств – до 1896 года.

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Об этом сообщает The Telegraph. Хайам Хайамс был назван главным подозреваемым во многочисленных убийствах, совершенных Джеком Потрошителем.

Хортон нашла убедительные доказательства, которые совпадают с описаниями свидетелей мужчины, которого видели с женщинами-жертвами незадолго до того, как они были зарезаны в 1888 году в Ист-Энде в Лондоне.

Детективная работа женщины привела ее к Хайаму Хайамсу, который был эпилептиком и алкоголиком. Он неоднократно нападал на свою жену, параноидально считая, что она ему изменяет. В итоге Джек Потрошитель был арестован из-за нападения на свою мать.

Хортон получила доступ к его медицинским записям и обнаружила драматические подробности.

"Впервые в истории Джека Потрошителя можно идентифицировать как Хайама Хайамса по отличительным физическим характеристикам", – сказала женщина.

Свидетели описали мужчину лет тридцати с небольшим, с негнущейся рукой, неровной походкой и согнутыми коленями, а Хортон обнаружила, что в медицинских записях Хайамса, которому в 1888 году было 35 лет, записана травма, из-за которой он не мог "сгибаться или вытянуть" левую руку, а также неравномерную походку и невозможность выпрямить колени, с асимметричным волочением стопы. У него также была тяжелейшая форма эпилепсии с регулярными припадками.

Жертвами убийцы были проститутки или нищие. Их глотки были перерезаны, а тела изрублены в яростных атаках.

Кроме того, власти получили издевательские анонимные записки от человека, называющего себя Джеком Потрошителем.

По меньшей мере шесть женщин Марта Табрам, Полли Николс, Энни Чепмен, Элизабет Страйд, Кейт Эддоуз и Мэри Джейн Келли были убиты в Уайтчепеле или близ него в период с августа по ноябрь 1888 года.

Медицинские записи Хайамса, взятые из различных лазаретов и приютов, показывают, что его умственное и физическое ухудшение совпало с периодом убийства Потрошителя, обострившимся между тем, как он сломал левую руку в феврале 1888 года, и его постоянным заключением в сентябре 1889 года.

"Этот путь эскалации соответствовал росту жестокости убийств. Он был особенно жесток после тяжелых эпилептических припадков, что объясняет периодичность убийств", – добавила Хортон.

По ее словам, в файлах было сказано то, что говорили очевидцы: у него была своеобразная походка. У него были слабые колени, и он не мог полностью выпрямить ноги. Когда он ходил, у него была своего рода шаркающая походка, что, вероятно, было побочным эффектом какого-то повреждения мозга в результате его эпилепсии.

"Они увидели мужчину среднего роста и телосложения. Высокий, крепкий и широкоплечий. Хайамс был ростом 5 футов 7 с половиной дюймов и весил 10 стоунов 7 фунтов… Его фотография демонстрирует, что он был заметно широкоплечим", – рассказала она.

Женщина пришла к выводу, что физическое и умственное ухудшение Хайамса, усугубленное его алкоголизмом, побудило его совершить убийство. Убийства прекратились в конце 1888 года, примерно в то время, когда Хайамс был задержан полицией как "странствующий сумасшедший". В 1889 году он был заключен в сумасшедший дом Колни-Хэтч на севере Лондона до своей смерти в 1913 году. Джек Потрошитель больше никогда не наносил ударов.

Хайамс был в "длинном списке" примерно из 100 виновных.

"Когда я пыталась определить правильного Хайама Хайама, я нашла около пяти. Потребовалось довольно много работы, чтобы выявить его верные биографические данные. Хайам Хайамс никогда прежде не подвергался полному расследованию в качестве подозреваемого Потрошителя. Чтобы защитить конфиденциальность живых людей, два файла приюта Колни-Хэтч о пациентах, включая Хайамса, были закрыты для всеобщего обозрения до 2013 и 2015 годов", – добавила Хортон.

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