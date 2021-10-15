В Британии в церкви напали с ножом на депутата парламента, он умер в больнице. Фото и видео

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Мир
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В Британии в церкви напали с ножом на депутата парламента, он умер в больнице. Фото и видео

В пятницу, 15 октября, в графстве Эссекс, Англия, было совершено смертельное нападение на депутата парламента от Консервативной партии Дэвид Эмесс. 25-летний мужчина, который напал на политика с ножом в церкви Ли-он-Си, был задержан полицией по подозрению в убийстве.

Об этом сообщило издание The Guardian. Эмесс был срочно госпитализирован, но скончался от ножевых ранений на операционном столе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Эта новость вызвала резонанс в британском парламенте. Коллеги Эмесса выражают соболезнования его родственникам и говорят, что он был не просто профессионалом в своей работе, но замечательным человеком.

"Передаю всю свою любовь семье и друзьям Дэвида. Невозможно представить, через что они, должно быть, проходят", – написала министр иностранных дел лейбористов Лиза Нанди.

Видео дня
Дэвид Эймс .

Полиция проводит расследование. Личность преступника и его мотивы пока не разглашают.

Полиция прибыла на место убийства.
Церковь Белфэрс в Эссексе.

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