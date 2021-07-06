В Британии студент снял НЛО в ночном небе. Фото

Британский 36-летний студент Мэтью Эванс заметил яркий неопознанный летающий объект, выглядывая из окна своей квартиры на верхнем этаже. Он был шокирован, но все-таки сфотографировал большой НЛО, парящий в небе "в течение десяти секунд" над набережной Девона.

Студент выхватил телефон, чтобы сделать снимок, но через несколько секунд удивительный объект со свистом улетел вдаль. На фотографиях видны четыре ярких огонька треугольной формы в ночном небе, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Комментируя фотографии, студент отметил, что это не оптическая иллюзия и свет от объекта был действительно довольно ярким.

"Я просто не знал, что это может быть, поэтому решил сделать снимок", - рассказал он, отметив, что поскольку данное явление трудно объяснить, поэтому он полагает, что это действительно неопознанный летающий объект.

Видео дня

Данное событие произошло после того, как Министерство обороны США опубликовало публичный отчет об НЛО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в девятистраничном отчете, опубликованном Пентагоном 25 июня, с 2004 года было зарегистрировано 144 наблюдения военными НЛО, и только одно из них можно было объяснить.