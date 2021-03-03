В Британии сообщили, что COVID-19 начал отступать и назвали дату снятия карантина

В Британии сообщили, что COVID-19 начал отступать: 8 млн человек в Англии живут в районах, где зарегистрировано почти ноль случаев заражения.

Данные Министерства здравоохранения показали, что в 1065 из 6792 микрорайонов было зафиксировано "менее трех случаев, а, возможно, и ни одного случая" инфицирования, передает Daily Mail.

В большинстве графств Корнуолл и Девон зарегистрировано наименьшее число заражений. Также небольшие районы без вируса разбросаны по всей стране, в том числе в некоторых частях Лондона.

Некоторые депутаты призвали правительство ослабить ограничения, сказав, что "несправедливо держать жителей Девона взаперти на Пасху из-за более крупных вспышек болезни в других частях страны". Однако премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что ограничения будут сняты не ранее 21 июня.

Отметим, что в Минздраве отметили успех кампании вакцинации в Англии. Данные показали, что 90% людей старше 85 лет, которые больше всего подвержены риску смерти от вируса, теперь имеют антитела к COVID-19. Управление национальной статистики показало, что в начале 2021 года этот показатель составлял всего 22%.

Также в Англии и Уэльсе продолжает снижаться смертность: 4079 смертельных случаев от COVID-19 были зарегистрированы в третью неделю февраля, что на 28% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Глава Минздрава Мэтт Хэнкок сказал, что "свобода для британцев не за горами", добавив, что они уже на пути к тому, чтобы получить первую дозу вакцины для всех взрослых к июлю 2021 года. Он призвал нацию делать все возможное, чтобы держать коронавирус под контролем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании за неполных три месяца кампании по вакцинации против COVID-19 привили минимум одной инъекцией почти треть населения.