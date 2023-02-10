В Британии согласовали проект обновленного танка Challenger 3 и приступают к созданию первых прототипов. Фото

Официальный Лондон утвердил окончательный вариант обновленного основного боевого танка Challenger 3, предыдущая версия которого отправлена в Украину в качестве военной помощи. Прототип усовершенствованной машины перейдет в стадию производства уже в ближайшее время.

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Займется реализацией проекта Challenger 3 компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL). Об этом сообщили на сайте британского минобороны.

Стоимость проекта улучшенной версии основного танка на вооружении армии Соединенного Королевства составляет 800 млн фунтов стерлингов или более чем 1 млрд долларов США. Глубокая модернизация предусматривает новую башню с цифровыми системами и гладкоствольную пушку с калибром 120 мм под боеприпасы НАТО.

"Новая версия британского танка Challenger 3 сможет развивать скорость до 97 км/ч, будет больше запаса хода и получит множество новых цифровых систем. Каждая боевая машина сможет обмениваться данными и информацией на поле боя как с другими танками, так и с ударными вертолетами и беспилотными летательными аппаратами", – рассказали в министерстве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что немецкие боевые танки Leopard и британские Challenger могут быть вовлечены в операции на фронте в Украине уже весной 2023 года. В то же время, танки Abrams, которые украинской армии пообещали США, поступят в последнюю очередь.

Сейчас наши военные проходят активное обучение в Великобритании. Украинские воины осваивают танки Challenger 2, которые правительство в Лондоне передаст Киеву для борьбы с российскими оккупантами.