В Британии провели спорное испытание экстази в борьбе з алкоголизмом

В Лондонском имперском колледже в Великобритании ученые под руководством Дэвида Натта провели "Бристольское имперское исследование МДМА при алкоголизме".

Всего 14 добровольцев после детоксикации прошли восьминедельный курс из десяти сеансов психотерапии. В двух из них использовали по 187,5 миллиграмма МДМА, уделяя особое внимание переносимости препарата, говорится на Journal of Psychopharmacology.

За состоянием участников наблюдали в течение девяти месяцев, регистрируя возможные побочные эффекты, психическое благополучие и употребление спиртного.

Оказалось, что МДМА-психотерапия алкоголизма переносится хорошо без существенных побочных эффектов. За время наблюдения ученые отметили улучшение психического функционирования добровольцев.

Среднее потребление алкоголя участниками на девятый месяц после детоксикации снизилось с 1306 до 187 миллилитров в неделю в пересчете на чистый спирт. При этом лишь у троих человек этот показатель превышал 140 миллилитров в неделю против 75 процентов при стандартной терапии.