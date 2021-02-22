В Британии показали, как карантин изменил до неузнаваемости людей в домах престарелых. Фото до и после

За время карантина и вынужденной изоляции из-за пандемии COVID-19 ухудшилось здоровье пожилых людей и постояльцев в домах престарелых.

Как отмечает Daily Mail, многие люди провели в изоляции почти год, не видя своих родных и близких. На фото показаны последствия такой изоляции, из-за которой у людей ухудшилось психическое и физическое здоровье.

Благотворительные организации и депутаты уже заявили, что такие "бесчеловечные" запреты никогда не должны повториться. По их словам, Великобритания "с ужасом оглянется" на то, как она обращалась с теми, кто находился в домах престарелых во время кризиса.

Премьер-министр страны Борис Джонсон ранее сказал, что представит планы по открытию домов для престарелых с 8 марта. Членам семьи будет разрешено регулярное посещение и будет разрешено заходить в дом, чтобы держаться за руки, но не обниматься или целоваться, даже если у них отрицательный результат на COVID-19, и они носят средства индивидуальной защиты.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что первый шаг к ослаблению ограничений на посещения, и правительство "постепенно разрешит более частые посещения в будущем".

Но эксперты отметили, что это "слишком поздно" для тысячи людей, некоторые из которых больше не узнают своих супругов, сыновей или дочерей. Так в Британии более 410 тысяч стариков в пансионатах, 70% из которых страдают слабоумием. И 11 месяцев в изоляции привели к тому, что они "потеряли способность есть, пить и говорить из-за изоляции".

"Многие постояльцы домов престарелых умерли от одиночества и изоляции, не имея возможности попрощаться со своими семьями. Как страна, мы с ужасом будем оглядываться на бесчеловечное и варварское обращение с жильцами домов престарелых за последний год", – сказала Дайан Мэйхью из организации "Права жителей города".

Так, Майкл Блакстад, чья жена Триша находится в доме престарелых с болезнью Альцгеймера, сказал, что новое руководство для посещений приняли "слишком поздно". 80-летний мужчина отметил, если бы меры, разрешающие свидания, были приняты раньше, это спасло бы его жену.

"Сейчас у нее запущенное слабоумие. Управляющий в доме престарелых уверен, что это связано с ограничениями COVID-19", – рассказал он.

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