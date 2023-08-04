В Британии планируют увеличить продолжительность зеленого светофора: пешеходы с избыточным весом не успевают переходить дорогу

В Британии планируют увеличить продолжительность зеленого светофора. Причиной такой инициативы стало то, что пешеходы с избыточным весом не успевают переходить дорогу.

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Теперь у пешеходов будет на 20% больше времени для перехода через дорогу. Об этом пишет издание Mirror.

На данный момент у британских пешеходов есть 6,1 секунды, чтобы пересечь обе полосы дороги со средней скоростью 1,2 метра в секунду.

Но в стране растет число жителей с избыточным весом, которые просто не в состоянии перейти дорогу до того, как "зеленый человечек" станет "красным",​​что может привести к серьезным авариям на перекрестках по всей стране.

Новые меры увеличат продолжительность зеленого светофора до 7,3 секунды – при средней скорости 1 м в секунду.

Данные Университетского колледжа Лондона за 2013 год показали, что 76% мужчин и 85% женщин старше 65 лет не успевали перейти дорогу до того, как погас зеленый свет светофора.

Средняя скорость участников опроса составила 0,9 м/с для пожилых мужчин и 0,8 м/с для пожилых женщин, что ниже требуемой в настоящее время скорости в 1,2 м/с.

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