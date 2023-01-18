В Британии перевернулся двухэтажный автобус с пассажирами, пострадали десятки человек. Фото

В городе Сомерсет в Британии случилось ЧП. Там перевернулся двухэтажный автобус с пассажирами. В результате аварии пострадали десятки человек.

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Как сообщает Sky News, на борту был 71 человек. Часть из них уже в больнице. Компания Somerset Passenger Solutions, управляющая автобусным сообщением, заявила, что на данный момент расследуются причины аварии. В ДТП также участвовал мотоциклист (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

К счастью, жертв в аварии нет.

Известно, что автобус вез рабочих на атомную электростанцию ​​Hinkley Point C. В полиции связывают ДТП с погодными условиями.

"Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы посоветовать жителям путешествовать только там, где это абсолютно необходимо из-за обледенелых дорожных условий , вызванных низкими температурами ночью и избытком воды на дорогах", – сообщили полицейские.

Юго-Западная служба скорой помощи также посоветовала водителям соблюдать осторожность во время движения из-за обледенения дорог.

Полиция Сомерсета и ранее предупреждала о чрезвычайно-опасных условиях после заморозков. Копы получили более 100 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях всего за пять часов.

Также в понедельник, 16 января, в период с 18:00 до 23:00 было зарегистрировано 53 аварии, в семи из них люди получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 17 января, вблизи Львова на трассе Киев-Чоп произошла масштабная авария. В селе Гамалеевка пригородная маршрутка № 222, следовавшая в село Акимов, столкнулась с фурой. В рейсовом автобусе находились 38 пассажиров.

Также OBOZREVATEL писал, что в этот же день, 17 января, в Киевской области легковушка на скорости протаранила дерево. Водителя из машины доставали спасатели, для этого им пришлось использовать специнструмент.

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