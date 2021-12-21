В Британии обнаружили останки мамонтов ледникового периода: профессор объяснил, чем уникальна находка

В графстве Глостершир на юго-западе Англии палеонтологи обнаружили окаменелости пяти мамонтов, которые обитали на данной территории в ледниковый период. Останки животных чрезвычайно хорошо сохранились, а потому ученые заявили, что находка является "уникальной".

Как рассказал Wionews, ученые обнаружили останки двух взрослых, двух молодых и одного новорожденного мамонтов, которые бродили по Земле около 200 000 лет назад. Открытые было сделано недалеко от Суиндона.

Кроме того, на этом же месте были обнаружены некоторые инструменты, которые использовали неандертальцы для охоты на этих 10-тонных зверей.

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Ученые рассчитывают продолжить поиски и ждут новых открытый. Поскольку ними раскопана лишь часть огромного участка, представляющего собой гравийный карьер.

"Здесь можно найти гораздо больше. Короче говоря, это место кажется золотой жилой для археологии", – прокомментировал открытие профессор биолог-эволюционист Бен Геррод.

В статье сказано, что на этом же месте ученым также удалось найти несколько окаменелостей больших и маленьких существ. К ним относятся лоси-гиганты ледникового периода, пресноводные улитки, навозные жуки, пыльца, семена растений.

"Это может предложить новые ключи к разгадке того, как предки неандертальцев жили в Британии ледникового периода. Это доисторический период, о котором известно очень мало", – сказали специалисты.

Британские ученые планируют снять фильм о своей находке, в котором также расскажут о жизни в Британии в ледниковый период.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые планируют "оживить" мамонтов.