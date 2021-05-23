В Британии назвали Россию "угрозой номер один"
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает Российскую Федерацию "угрозой номер один". К тому же не только для его страны, но и для всего мира.
По его словам, враждебные военные корабли РФ шпионят и "кружат вдоль британского побережья". Об этом он рассказал в интервью изданию The Telegraph.
"Нас регулярно посещают интересные российские корабли, нас и сейчас посещают несколько российских военных кораблей", – подчеркнул министр.
Уоллес отметил, что британская сторона пыталась достичь деэскалации, однако "пока Россия не изменит своего отношения, довольно трудно понять, к чему мы придем".
В конце прошлого года в британских водах заметили девять российских кораблей, уточнил он. Также добавил, что обычно российские суда заходят в Северное море или Ла-Манш, однако в конце 2020-го российскую подлодку засекли в Ирландском море, чего не происходило "очень давно".
Ранее глава британского Минобороны высказал убеждение, что Россия может убить тысячи людей "второй химической атакой" на улицах его страны. В прошлом году в Британии также увидели угрозу в испытании российского космического спутника, которое состоялось 15 июля и предусматривало запуск снаряда с "характеристиками оружия".
2 апреля этого года министр обороны Украины Андрей Таран поговорил по телефону с Беном Уоллесом и заявил о том, что агрессия со стороны России неуклонно растет, из-за чего возможно обострение конфликта. Он призвал Британию усилить бдительность.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава британской службы контрразведки МИ-5 Кен МакКалли выделил проблему российской угрозы, которую назвал одной из главных для спецслужбы страны.
Правительство Британии описало в отчете вопросы обороны, развития и внешней политики страны. В документе подчеркнули, что Россия является самой острой угрозой для безопасности мира, выразили поддержку Украине.
В Министерстве обороны Великобритании признали Россию самой большой угрозой европейской безопасности. Кроме этого, власти страны выразили беспокойство из-за готовности РФ применять химическое или биологическое оружие.