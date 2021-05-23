В Британии назвали Россию 'угрозой номер один'

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает Российскую Федерацию "угрозой номер один". К тому же не только для его страны, но и для всего мира.

По его словам, враждебные военные корабли РФ шпионят и "кружат вдоль британского побережья". Об этом он рассказал в интервью изданию The Telegraph.

"Нас регулярно посещают интересные российские корабли, нас и сейчас посещают несколько российских военных кораблей", – подчеркнул министр.

Уоллес отметил, что британская сторона пыталась достичь деэскалации, однако "пока Россия не изменит своего отношения, довольно трудно понять, к чему мы придем".

В конце прошлого года в британских водах заметили девять российских кораблей, уточнил он. Также добавил, что обычно российские суда заходят в Северное море или Ла-Манш, однако в конце 2020-го российскую подлодку засекли в Ирландском море, чего не происходило "очень давно".

Ранее глава британского Минобороны высказал убеждение, что Россия может убить тысячи людей "второй химической атакой" на улицах его страны. В прошлом году в Британии также увидели угрозу в испытании российского космического спутника, которое состоялось 15 июля и предусматривало запуск снаряда с "характеристиками оружия".

2 апреля этого года министр обороны Украины Андрей Таран поговорил по телефону с Беном Уоллесом и заявил о том, что агрессия со стороны России неуклонно растет, из-за чего возможно обострение конфликта. Он призвал Британию усилить бдительность.

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