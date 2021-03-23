У Британії назвали Росію найбільшою загрозою безпеці в Європі

У Міністерстві оборони Британії (Ministry of Defence) визнали Росію найбільшою загрозою європейській безпеці. Крім цього, влада країни турбується через готовність РФ застосовувати хімічну або біологічну зброю.

Згадки про російську агресію містяться у стратегії модернізації британських збройних сил. Її представив міністр оборони країни Бен Уоллес.

"Росія продовжує представляти найбільшу ядерну, військову і гібридну загрозу європейській безпеці. Модернізація російських збройних сил, здатність до інтеграції в усій державній діяльності і пристрасть до ризику роблять Росію вмілим і непередбачуваним гравцем", – йдеться у документі.

У ньому наголошується, що РФ продовжує інвестувати в свій підводний бойовий флот, глибоководне обладнання, здатне пошкоджувати донні кабелі зв'язку, а також у створення торпед, які можуть доставити ядерний боєзаряд до берегів супротивників.

Крім цього, у британському Міноборони вважають, що Росія може завдавати точних ударів на великій відстані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у звіті британського уряду, де описувалися питання оборони, розвитку і зовнішньої політики країни, Росію теж назвали найгострішою загрозою для безпеки Британії та світу загалом. Водночас у документі було висловлено підтримку Україні.