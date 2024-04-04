В Британии нашли выгодный для всех способ передать Украине оружие: что предлагают

Страны Запада могли бы вместо дорогого вывода из эксплуатации передавать устаревшее оружие Украине. Партнерам необходимо активизировать помощь Киеву, особенно в противовоздушной обороне и боеприпасах.

На важности поддержки Украины акцентировал внимание Дэвид Камерон, министр иностранных дел Великобритании. Он пообщался с журналистами 4 апреля на полях встречи глав МИД государств НАТО в Брюсселе (Бельгия). Бывшего премьера Соединенного Королевства процитировал "Телеграф".

Камерон призвал своих коллег настаивать на усилении помощи Киеву и обратиться в МО своих государств, чтобы найти новые решения.

"У нас было невероятное выступление министра иностранных дел [Дмитрия] Кулебы о вызовах, с которыми сталкивается Украина в связи с атаками с воздуха и потребностью в боеприпасах. И, как я сказал коллегам-министрам иностранных дел, нам нужно сразу [после этого] пойти в министерства обороны и спросить, что еще мы можем сделать в плане ПВО, что еще мы можем сделать относительно оружия, срок годности которого приближается. Это оружие следует передать Украине, а не дорого выводить из вооружения в наших странах", – подчеркнул политик.

Также он призвал глав МИД обратиться в казначейства по поводу замороженных активов Российской Федерации. Их можно было бы направить на поддержку украинцев.

Как передает Politico, Камерон также попросил коллег позвонить спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону. Его ведомство затягивает принятие законопроекта, предусматривающего финансирование помощи Украине.

По мнению британского министра, главы МИД западных государств могут повлиять на американских конгрессменов.

"Я думаю, что европейские министры иностранных дел играют в этом реальную роль. Конгресс действительно прислушивается к тому, что говорят другие, и к тому, что Америка способна сделать", – заявил он.

В BBC Ukrainianecast политик уточнил, что сам он поднимет эту тему на следующей неделе во время своего визита в Соединенные Штаты.

Камерон подчеркнул: в зависимости от итогов войны у мира будет два варианта будущего.

"Есть будущее, где Украина получает необходимую поддержку, а Путин терпит стратегическое поражение. Он уже во многом потерпел его: потерял 350 тысяч человек, около 30% Черноморского флота, потерял половину территории, которую он захватил после 22 февраля. НАТО сильнее, и нет никаких сомнений в его прочности и способности помогать друзьям и союзникам.

Но есть другое будущее, где Украина будет отброшена назад, и этому аплодируют в Москве, Пекине, Тегеране и Пхеньяне. А НАТО и Европа сталкиваются с будущим опасности, сомнений друг в друге относительно того, действительно ли мы отстаиваем наших союзников, действительно ли мы можем иметь политическую волю, чтобы отразить эти угрозы. И это выбор. Ничто неизбежно, но мы вполне можем помочь Украине восстановить свою территорию и достичь справедливого мира", – заявил Камерон.

Он также призвал Европу тратить на оборону не менее 2% ВВП. "Нам нужно – особенно тем, кому не хватает 2% – встретиться с премьер-министрами и президентами и подтолкнуть их к выделению этих средств", – отметил глава британского внешнеполитического ведомства.

Как писал OBOZ.UA:

– В феврале 2024 года Дэвид Кэмерон заявил, что Запад не сделал достаточно для того, чтобы Украина победила российскую полномасштабную агрессию.

– Он отметил, что экономика союзников Украины в 25 раз превышает российскую. Эту разницу следует сделать еще более ощутимой, "сделать больше", чтобы помочь Украине и вместе "превзойти" режим президента РФ Владимира Путина.

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