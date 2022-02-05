В Британии нашли останки мамонта и древнего носорога из ледникового периода. Фото

В Великобритании во время исследований территории, на которой будет возведен новый жилой район города Шерфорд в окрестностях Плимута (графство Девон), были обнаружены останки животных, которые обитали там во время ледникового периода. Речь идет шерстистом мамонте, носороге, гиене, лисице, зайце, лошади, олене и волке.

Подробности изложили в пресс-релизе на сайте города Шерфорд, который возводят на этом месте. Работой руководила группа экспертов, в которую входят Orion Heritage, AC Archaeology из Эксетера и несколько ученых (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца.)

По словам Дункана Уилсона, руководителя Historic England, комиссии, которая занимается сохранением исторического наследия Англии, возраст находки оценен в 60 тыс. лет. Тогда, когда эти животные обитали на территории Британии, ее климат был намного суровее, чем сейчас.

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Ученые рассчитывают, что анализ костей животных сможет дать новое представление об экосистемах того времени и пищевых цепочках, которые они поддерживали.

"Анализ травоядных видов может дать представление о местных видах растений того времени, о которых сегодня сохранилось мало прямых свидетельств", – сказал Уилсон.

Останки животных были тщательно детализированы, извлечены из земли и подвергнуты анализу и консервации.

Ожидается, что, когда исследование будет завершено, они будут переданы на попечение музея в Плимуте, всего в нескольких километрах от того места, где образцы были обнаружены.

"У нас уже есть несколько интересных предметов в коллекциях музея той эпохи, некоторые из которых послужили источником вдохновения для чрезвычайно популярных скелетов шерстистого мамонта и пещерного льва, которые мы выставляем в нашей галерее естествознания", – сказали представители музея.

Территорию, где были обнаружены останки мегафауны, собираются взять под охрану.

"Это крупное открытие национального значения", – сказал ведущий археолог Роб Борн из Orion Heritage.

"Строительство, происходящее в Шерфорде, является единственной причиной, по которой эти находки были обнаружены, и примечательно, что они лежали нетронутыми до сих пор", – добавил он.

При этом, исследователи отметили, что не уверены, жили ли все животные, обнаруженные на территории графства Девон, одновременно или нет.

"Вполне возможно, что существа упали в яму и не смогли выбраться, а плотоядные, возможно, застряли там же, попытавшись забрать останки травоядных", – предположили они.

Ученые также не исключили, что животные могли умереть в другом месте, а их кости постепенно смывались в одно место течением.

"Тогда Юго-Запад был совсем другим; это был район, где процветали мамонты и другие существа, бродившие на большие расстояния по ландшафту, который выглядел совсем иначе, чем сегодня", – объяснил Борн.

Мегафауна – крупные животные. Хотя некоторые из них, такие как слоны, существуют сегодня, этот термин обычно ассоциируется с теми, кто населял планету в позднем плейстоцене, например, с мамонтами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в графстве Глостершир на юго-западе Англии палеонтологи обнаружили окаменелости пяти мамонтов.