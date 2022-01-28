В Британии нашли чертеж первого в мире танка, изменившего ход воен

В Великобритании на аукцион выставили неизвестный ранее уникальный документ – чертеж первого в мире танка Mark I британского производства. Машина в свое время сыграла одну из решающих ролей в ходе Первой мировой войны.

Как сообщает Liverpool Echo, документ является единственным известным чертежом этого танка. Изображение размером 44 дюйма (112,76 см) на 28 дюймов (71,12 см), датированное маем 1916 года, поступило на продажу от частного лица, семья которого владела им в течение длительного времени (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Предварительная цена документа на аукционе Laidlaw Auctioneers (Карлайл, графство Камбрия) – ​​​​20 000 фунтов стерлингов (почти 775 тысяч грн). Вместе с ним продается патентная спецификация бака на 20 страницах. Она принадлежит тому же продавцу и оценивается в 10 000 фунтов стерлингов (387 тысяч грн). Документы назвали "свидетельством о рождении" танка.

Видео дня

Примечательно, что ранее никто не знал о существовании чертежа Mark I, поскольку в Имперском военном музее Великобритании и Танковом музее в Дорсете не было сведений о таком документе. Сам же владелец даже не представлял, какую ценность хранит у себя.

По данным издания, в патентном документе танк описывается как "транспортное средство, приводимое в движение бесконечной движущейся цепной гусеницей", и поясняется, что он имеет форму "ромба".

Чертеж танка включает в себя "продольный разрез" и подробный план, показывающий внутреннее устройство машины. На нем стоят чернильные штампы дизайнеров и производителей танка "William Foster&Co Limited, Engineers, Lincoln, England" и "Metropolitan Carriage Wagon&Finance Co. Ltd."

В 1915 году британцы решили попытаться выйти из тупика траншейной войны, изобретя гусеничную бронемашину, которая могла преодолевать воронки и колючую проволоку на Западном фронте.

Танк Mark I был разработан и изготовлен в следующем году сельскохозяйственной компанией William Foster&Co of Lincoln.

Впервые его использовала английская армия против войск Германии 15 сентября 1916 года во Франции, в битве на Сомме.

Как сообщал OBOZREVATEL, аукционный дом Sotheby’s выставил на всеобщее обозрение крупнейший в мире черный бриллиант Enigma.