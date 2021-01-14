В Британии начало сбываться "темное" пророчество? Поднялась паника из-за пропавшей вороны

В музее Тауэра, Лондон, заявили о пропаже "королевы" местных воронов, что, согласно, древней легенде, может быть мрачным предзнаменованием для Британии.

Как пишет The Guardian, если в знаковой исторической башне останется менее шести воронов, это будет означать крах королевства. Сейчас в Тауэре семь птиц.

В руководстве музея уточнили, что ворону по прозвищу Мерлина не видели уже несколько недель, поэтому, скорее всего, она мертва. Там также рассказали, что Мерлина и ранее покидала территорию башни, но всегда возвращалась.

Согласно легенде, если воронов окажется менее шести, башня и королевство падут. В официальном сообщении в Twitter Тауэр объявил, что надеется заменить Мерлину новым птенцом.

"У нас есть семь воронов, шесть – по королевскому указу. И, конечно, у меня еще есть запасной, так что на данный момент у нас все в порядке", – заверил сотрудник Тауэра Кристофер Скайф в интервью BBC Radio.

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