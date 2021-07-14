В Британии молния попала в компанию людей, которые делали селфи. Фото

В Великобритании молния поразила брата и двоих сестер одновременно. Молодые люди, совершая велосипедную прогулку по графству Суррей, остановились сделать селфи. В тот момент, когда когда семейное трио фотографировалось, в него неожиданно ударила молния.

Как рассказал Ncdailypost, Рэйчел, Изобель и Эндрю Джобсон получили ожоги и некоторое время не могли двигать конечностями. Медиков вызвали случайные свидетели ЧП (чтобы посмотреть фото, доскрольте страницу до конца).

Совершая велопрогулку под дождем девушки и их брат решили запечатлеть себя на фоне дождя. Для этого они остановились под одним из деревьев, которое показалось им привлекательным для фото и сделали несколько снимков. Однако они решили сделать еще один, уже стоя под дождем. В тот момент, когда молодые люди делали селфи, их пронзила молния.

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Они рассказывают, что "вдруг очутились на земле". Их тела болели, они не могли шевелить руками и ногами, девушки сильно кричали.

"У меня возникло ощущение, что меня раздавили", – рассказал Эндрю Джобсон.

Им помогли случайные свидетели произошедшего. Прохожие вызвали медиков, которые доставили молодых людей в ближайший госпиталь.

Уже там врачи им пояснили, что причиной удара молнии по ним могла стать титановая пластина, вставленная в руку Изабель после велосипедной аварии в прошлом году.

"Она могла притянуть молнию и ударить всех троих", – сказали медики.

В Лондоне и его окрестностях в данное время отмечается достаточно дождливая погода. В некоторых частях региона, как отметил портал, за день выпадает месячная норма осадков. По данным же Королевского общества по предотвращению несчастных случаев, от 30 до 60 человек ежегодно поражаются молниями в Великобритании, в среднем три человека умирают.

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