В Британии из-за тумана упразднили и задержали десятки авиарейсов: пострадали ведущие аэропорты страны

В Великобритании из-за сильного тумана возникли перебои в авиасообщении. В субботу, 28 декабря, десятки рейсов в аэропортах Лондона Хитроу и Гатвик были отменены или задержаны.

Видео дня

По прогнозу, туман задержится на большей части территории Англии и Уэльса, особенно в южных районах, пишет BBC. Главный поставщик услуг по управлению воздушным движением Великобритании National Air Traffic Services заявил, что "временные" авиаограничения по воздуху сохранятся для мест с плохой видимостью.

Пассажирам рекомендовано проверять статус своего рейса, а автомобилистов также предупредили о необходимости проявлять особую осторожность на дорогах.

В частности, в субботу в Хитроу было отменено 20 рейсов, еще 29 задержаны, а в Гатвике задержано 26 рейсов, а один отменен.

"Временные ограничения воздушного движения введены из-за тумана, вызывающего плохую видимость", – сказал представитель Гатвика.

Аэропорт принес извинения за возможные неудобства, добавив, что задержки могут длиться весь день.

В Nats заявили, что следят за ситуацией, поскольку некоторые аэропорты Великобритании по-прежнему страдают от "обширного тумана".

Ппроблем в аэропортах Бирмингема, Ист-Мидлендса и Манчестера в субботу не зафиксировано.

Еще в пятницу данные Flightradar24 показали, что десятки исходящих рейсов были отменены из аэропортов по всей Великобритании, а еще сотни были задержаны.

В число аэропортов, где были задержаны или отменены рейсы, вошли Манчестер, Глазго и Кардифф.

Рейс 36-летней Ирем из Германии в Великобританию в пятницу задержали почти на семь часов из-за тумана в аэропорту Манчестера.

"Мы начали посадку [в аэропорту Кельна], но оказались зажаты в пространстве, где ждали автобус. Мы стояли около часа, это был просто кошмар. ... Мы провели здесь несколько дней на Рождество с моей семьей. Мы собираемся провести отложенное Рождество и Новый год с семьей моего мужа в Северном Уэльсе. Это немного задержится, но, полагаю, нам повезло, что мы все равно увидим их завтра", – рассказала она BBC.

Управление национальных автомагистралей, которое управляет автомагистралями и самыми загруженными дорогами категории А в Великобритании, заявило, что туманная погода не оказала существенного влияния на его сеть.

Водителям напомнили о необходимости использовать ближний свет фар, стеклоочистители и обогреватели стекол при движении в условиях тумана.

Ожидается, что в воскресенье погода будет значительно яснее: на большей части территории Англии, Уэльса и Северной Ирландии будет солнечно, пишет BBC.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 декабря над Украиной заметили пассажирский самолет, Airbus A380-842 компании Emirates Airline пролетал над Закарпатьем. Известно, что борт летел из Дубая в Прагу, изменил курс в районе Стрыя Львовской области и пересек границу между Украиной и Польшей недалеко от города Мостиска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!