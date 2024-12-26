На Закарпатье засветился загадочный самолет, который взбудоражил сеть: что произошло и почему это не первый инцидент

Над Украиной в очередной раз зафиксирован пассажирский самолет, который пролетал над Закарпатьем 23 декабря. Это уже не первый подобный случай, в ноябре украинцы также сообщали, что видели борт в том же районе.

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В частности, о последнем случае свидетельствуют данные портала Flightradar24. В небе Украины был замечен самолет Airbus A380-842 компании Emirates Airline из ОАЭ.

Системы зафиксировали, что самолет под номером A6-EUP, выполнявший рейс EK 139 из Дубая в Прагу, пролетел над Закарпатьем. Сведения из Flightradar24 показали, что позже самолет сменил курс в районе Стрыя Львовской области и пересек границу между Украиной и Польшей неподалеку от города Мостиска.

Следует отметить, что мониторинговые сайты неоднократно фиксируют такие полеты бортов над Украиной. Возможно, это связано с неисправностями в навигационной системе или самом сервисе отслеживания авиадвижения. Некоторые специалисты объясняли подобные аномалии в связи с работой российских систем РЭБ.

Напомним, 29 ноября над украинским воздушным пространством наблюдали российский пассажирский самолет, летевший почти до Днепра. Этот самолет Boeing 738, принадлежащий российской авиакомпании Aeroflot, совершил вылет из Стамбула в Москву. Однако его маршрут проходил через украинскую территорию.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина вряд ли возобновит полеты пассажирских самолетов из Киева до конца 2025 года. Аэропорт во Львове имеет больше шансов, поскольку для него будет легче оформлять летные страховки. Однако решение еще не принято, и даже в случае получения "зеленого света" на фактическое возвращение к работе аэропорта "Львов" требуется не менее 45 дней, а "Борисполя" – около двух месяцев.

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