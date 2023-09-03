В Британии дочь и мать получили пожизненное за убийство двух мужчин

В Великобритании приговорили к пожизненному заключению TikTok-инфлюэнсера Махек Бухари и ее мать Ансрин. Причиной стало убийство двух мужчин, которое произошло в автокатастрофе.

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Женщины подговорили группу людей убить двух 21-летних мужчин – Сакиба Хуссейна и Хашима Иджазуддина из-за того, что первый угрожал раскрыть роман с Ансрин. Об этом сообщает The Guardian.

В Королевском суде Лестера установили, что мать и дочь были в группе, которая организовала убийство двух мужчин, заманив жертв на автостоянку Tesco в феврале 2022 года. Далее мужчин преследовали на скорости до 160 км/ч и, наконец, протаранили их авто.

Мужчины погибли мгновенно – их автомобиль врезался в дерево и загорелся.

Ансрин Бухари хотела разорвать отношения с Сакибом Хуссейном, но он угрожал прислать ее мужу ее откровенные фотографии, если она не вернет ему 3,7 тысячи долларов, которые он якобы потратил на нее.

"Утром 11 февраля 2022 года Махек договорилась о встрече с Хуссейном на автостоянке в Лестере, пообещав передать ему деньги. Однако женщина прибыла туда в составе группы из 8 человек. Большинство из них были в масках и, по крайней мере, один имел при себе оружие. Когда Сакиб и его близкий друг Хашим прибыли на стоянку, они быстро скрылись, но группа преследовала их на большой скорости, что привело к смертельной аварии", – говорится в сообщении суда.

Там представили аудиозапись, на которой один из погибших звонил в полицию и говорил: "Они пытаются протаранить нас. Они пытаются протаранить нас! Они пытаются столкнуть нас с дороги. Пожалуйста, умоляю вас, я умру".

Дальше раздался крик и звонок оборвался от звука удара. Суд пришел к выводу, что авто мужчин умышленно столкнули с дороги.

Так, 24-летнюю Махек приговорили к пожизненному заключению со сроком не менее 31 года и 8 месяцев. А 46-летнюю Ансрин – к пожизненному заключению с минимальным сроком заключения 26 лет и 9 месяцев.

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