В Бразилии обрушился мост, когда по нему ехали авто: есть жертва, в реку вылилась серная кислота

В Бразилии 22 декабря упал мост, который соединял города Эштрейту (штат Мараньян) и Агиарнополис (штате Токантинс). Погиб по меньшей мере один человек, еще двое граждан считаются пропавшими без вести.

Видео дня

Центральный пролет (длиной 533 метра) моста Жуселину Кубичека де Оливейры обрушился, когда по нему ехал транспорт. Reuters передает, что ЧП произошло во второй половине дня в воскресенье.

Всего пострадали не менее 11 человек: в реку Токантинс упали два грузовика, легковой автомобиль и мотоцикл.

По данным местной пожарной службы, к вечеру спасатели-водолазы прекратили свои работы, обнаружив, что из одной из затопленных автоцистерн в воду вытекала серная кислота.

Ведомство подтвердило гибель одного человека; еще одного удалось спасти.

Железобетонный мост Жуселину Кубичека де Оливейра был открыт в 1960 году. Он является частью автомагистрали BR-226, соединяющей федеральную столицу Бразилии с Беленом – северным городом, который в 2025 году примет у себя Конференцию ООН по изменению климата.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 22 декабря в Бразилии разбился легкий самолет. Он упал в центре Грамаду – туристического города на юге страны. В результате катастрофы все 10 человек, находившихся на борту, погибли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!