В Бразилии обнаружили останки динозавра, жившего 70 млн лет назад: оказалось, что хищник был беззубым. Фото

Археологи из Федерального университета Рио-де-Жанейро в сельской местности бразильского штата Парана, что на юге страны, обнаружили остатки беззубого двуногого динозавра. Анализ останков показал, что это ранее неизвестный вид небольших динозавров, живших 70-80 млн лет назад.

Как рассказал Daily Mail, это самая полная окаменелость динозавра который жил в меловой период, когда-либо найденная на территории современной Бразилии. Его длина составляла всего около метра, высота – 80 сантиметров, а вес не больше 10 килограммов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новый вид получил название Berthasaura leopoldinae – в честь бразильского зоолога Берты Лутц, императрицы Марии Леопольдины (эрцгерцогиня Австрийская по рождению, Императрица Бразилии после замужества, королева-консорт Португалии) и школы самбы Imperatriz Leopoldinense.

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Berthasaura leopoldinae отнесли к группе тероподов (хищные динозавры). Но в то же время специалисты отметили, что у тот не имел зубов, а только клювовидный рот.

"Многие птицы, такие как соколы и канюки, едят мясо своими клювами. Скорее всего, это было всеядное животное, живущее в негостеприимной среде, где ему приходилось есть все, что угодно", – сказал исследователь Джеоване Алвес Соуза, один из авторов исследования.

Он же отметил, что кости динозавра сохранились в очень хорошем состоянии и что важно – "их нашлось достаточно много". Среди обнаруженных останков были кости плечевого и тазового пояса, челюсти, позвоночника, черепа, а также передних и задних конечностей.

Специалисты считают, что останки динозавра сохранились так хорошо, потому что были "законсервированы" пустыней, которая покрывала регион 70-80 млн лет назад.

"Кроме прочего это дает представление и о том, какой климат, какая экосистема господствовала на территории современной Бразилии много лет назад", – сказал один из участников экспедиции Луис Карлос Вайншутц.

В свою очередь, в Национальном музее Бразилии заявили, что это наиболее полная окаменелость динозавра мелового периода, когда-либо найденная в стране.

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