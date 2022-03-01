В Болгарии уволили министра обороны, который не хотел называть вторжение РФ в Украину войной

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков в понедельник уволил министра обороны Стефана Янева за его отказ назвать российское вторжение в Украину войной. В Софии подтверждают: Болгария будет говорить и действовать в унисон с Европейским Союзом.

Об этом сообщает Reuters.

Отставку Янева болгарский парламент рассмотрит уже во вторник, 1 марта. На посту министра обороны его заменит Тодор Тагарев, который ранее уже работал в оборонном ведомства: в 2013 году он исполнял обязанности министра.

"Мой министр обороны не может использовать слово "операция" вместо слова "война". Нельзя называть это операцией, когда уже убиты тысячи солдат с одной и с другой стороны", — заявил Петков в телевизионном заявлении.

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Следует отметить, что в Болгарии сильны опасения, что решительная позиция и осуждение российского вторжения в Украину ударит по экономике страны. В частности, потому, что Болгария очень сильно зависит от российских энергоресурсов и притока российских туристов на свои курорты в Черном море. Несмотря на это, по словам болгарского премьера, в ситуации с происходящим в Украине Болгария не может молчать.

"Мы не будем склонять голову, когда видим что-то, с чем мы не согласны, что-то настолько очевидное, что мы не можем молчать", — сказал Петков.

Президент страны Румен Радев решения правительства не одобрил. Он заявил, что смена министров обороны в условиях растущей угрозы военного кризиса - решение рискованное. И возложил ответственность на его последствия на правящую коалицию.

При этом сам опальный министр обороны Янев заявил, что стал объектом целенаправленной атаки. В его смещении, по мнению без пяти минут бывшего главы оборонного ведомства Болгарии, заинтересованы некие внешние силы, которым он, по его мнению мешал реализовать свои интересы, подвергая опасности Болгарию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Болгария закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний еще 25 февраля, на второй день после вторжения России в Украину.