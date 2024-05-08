В Берлине запретили флаги РФ и георгиевские ленты у советских памятников 8 и 9 мая

Полиция Берлина решила запретить русские флаги, георгиевские ленты, военные песни и другую символику у советских мемориалов 8 и 9 мая. Также запрещена символика, которая может восприниматься как пропаганда войны России против Украины, типа букв Z и V.

Об этом сообщает DW. Исключения были сделаны для ветеранов Второй мировой войны, дипломатов и государственных служащих.

Представительство России в ФРГ призвало правительство Берлина отменить это ограничение, считая его "дискриминационной мерой, противоречащей духу исторического примирения между народами России и Германии в послевоенный период".

Напомним, что в Украине с 2024 года меняется традиция празднования победы над нацистской Германией. Согласно новому закону, теперь торжественная дата называется День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Отмечается она синхронно со всей Европой – 8 мая.

Ранее сообщалось, что в РФ массово отменяют одно из главных пропагандистских мероприятий – марш "Бессмертный полк". Одной из причин отмены марша в МО Британии назвали то, что такие мероприятия могут быть местом проявления недовольства из-за войны против Украины.