В Берлине готовят встречу лидеров США, Германии, Британии и Франции по поддержке Украины – Spiegel

Менее чем за месяц до президентских выборов в США Джо Байден посетит Германию. Берлин планирует пригласить лидеров Франции и Британии для обсуждения вопросов поддержки Украины.

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Об этом сообщает издание Spiegel, ссылаясь на правительственные источники. Визит Байдена состоится с 10 по 12 октября и имеет целью обсуждение поддержки Украины.

По информации издания Spiegel, во время встречи в формате "четверки" основное внимание будет уделено вопросам, связанным с последующей помощью Украине. Также отмечается, что Байден посетит военную базу США в Рамштайне.

Этот визит станет вторым для Байдена в Германии, но первым государственным. Его первое путешествие в страну состоялось в 2022 году во время саммита G7 в Эльмау, Бавария.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 сентября Зеленский прибыл в США с официальным визитом. Визит начался с посещения завода боеприпасов в Пенсильвании, где производят артиллерийские и минометные снаряды.

А в Нью-Йорке на "Саммите будущего" Генассамблеи ООН глава украинского государства призвал лидеров других стран продолжить поддержку Украины, поскольку, по словам Зеленского, мир нуждается в мирном будущем и стабильном развитии.

В эфире программу "Доброе утро, Америко" он заявил, что конец войны в Украине "ближе, чем многие считают", в то же время приближение мира зависит от поддержки Запада.

26 сентября Зеленский должен посетить Вашингтон и представить план победы президенту США Джо Байдену. В Совете нацбезопасности США сообщили, что в Белом доме с нетерпением ждут этого и хотят согласовать стратегические цели с Украиной на последние четыре месяца президентства Байдена.

Перед визитом в США Зеленский дал интервью The New Yorker, в котором заявил: в случае отказа Байдена поддержать план победы, Украина продолжит действовать по плану Б, предусматривающему изнурительную и длительную войну с РФ.

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