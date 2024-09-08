В Белом доме призвали серьезно воспринимать попытки России повлиять на выборы в США

В Белом доме говорят, что угроза вмешательства России в выборы в США сейчас "изящнее", чем в предыдущие избирательные кампании. Однако американцы должны воспринимать ее серьезно.

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Об этом заявил советник по вопросам коммуникаций в сфере безопасности Белого дома Джон Кирби, передает "Голос Америки". Так он прокомментировал санкции, наложенные на российскую государственную медиасеть RT за кампанию по попытке влияния на американские президентские выборы 2024 года.

"Они используют искусственный интеллект, в одном из случаев финансировали компанию, расположенную в США, в Теннесси. Так что речь идет не только о российских ботах, троллях и поддельных персонах в социальных сетях, хотя это тоже часть дела, но они стали намного изящнее", – сказал Кирби.

По его словам, на данный момент нет никаких сомнений в том, что российский диктатор Владимир Путин пытается "посеять раздор" среди американских граждан с помощью дезинформации и пропаганды.

Представитель Белого дома подчеркнул, что американцы должны воспринимать это серьезно.

Он также добавил, что полагается в этом вопросе на следственные органы. "Мы дадим возможность следователям выявлять факты по мере их поступления и будем принимать соответствующие меры", – пояснил чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, в американской разведке заявили, что сеть российских пропагандистских телеканалов RT пытается склонить избирателей США поддержать кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Высокопоставленный представитель разведки США подчеркнул, что это может свидетельствовать об иностранном вмешательстве в президентские выборы.

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