В Белом доме анонсировали специальное 'большое' обращение Байдена по Украине

Президент США Джо Байден намерен выступить с обращением о поддержке Украины. Америка будет и дальше оказывать Украине необходимую помощь.

Об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, поэтому США прилагают все усилия, чтобы "помочь храброму народу Украины бороться за свою свободу, бороться за демократию".

"Он хочет произнести на этот счет большую речь", – отметила Жан-Пьер, не уточнив, однако, когда это произойдет.

Согласно ее заявлению, Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине необходимую поддержку, и эту позицию поддерживают обе партии в Конгрессе.

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"Мы будем продолжать следить за тем, чтобы удовлетворять потребности Украины в поле боя, используя ресурсы и возможности, предоставленные Конгрессом", – добавила она.

Жан-Пьер выразила эмоциональное возмущение по поводу ракетного удара, совершенного Россией в четверг по селу Гроза в Харьковской области, который привел к гибели более пятидесяти человек.

"Мы продолжаем наблюдать, как Россия наносит удары, подобные сегодняшнему на востоке Украины... Можете ли вы представить, что просто приходите в продуктовый магазин со своими детьми, пытаясь решить, что приготовить на ужин, и видите, как происходит взрыв, и повсюду разлетаются тела…", – сказала она.

По ее словам, поэтому США прилагают все усилия, чтобы "помочь храброму народу Украины бороться за свою свободу, бороться за демократию".

По ее высказыванию, Соединенные Штаты предпринимают максимальные усилия, чтобы "поддержать храброе украинское население в борьбе за свою свободу и за укрепление демократии".

На брифинге 2 октября Жан-Пьер анонсировала новый пакет помощи Украине от США. Она отметила, что подобный шаг Вашингтона станет очередным посланием для российского диктатора Владимира Путина, который начал против украинского народа полномасштабную войну.

Накануне в Белом доме сказали, что спланировали предоставление новых пакетов военной помощи Украине на две недели вперед. Речь идет о передаче украинской армии вооружения, боеприпасов и техники со складов министерства обороны Штатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября спикера Палаты представителей Штатов Кевина Маккарти досрочно уволили с должности. Отставку спикера инициировали из-за его договоренностей с Белым домом для недопущения "шатдауна" в США.

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