В Беларуси задержали жену украинского правозащитника Яворского

В Беларуси была задержана супруга украинского правозащитника Владимира Яворского, глава общественного объединения "Звено" Татьяна Гацура-Яворская.

Также задержали двух активисток Наталью Тренину и Юлию Семенченко, передает TUT.by. Как рассказал Яворский, его жену задержали и поместили в изолятор. Также в их квартире и в офисе "Звена" прошли обыски, была изъята техника.

Отмечается, что Тренина была организатором выставки о медиках "Машина дышит, а я – нет". Выставка была посвящена белорусским медикам и вызовам, с которыми они столкнулись за последний год: пандемией COVID-19 и политизацией системы здравоохранения.

Выставка начала работу 30 марта, но уже 1 апреля санстанция и МЧС нашли на площадке нарушения, поэтому выставку пришлось перенести в онлайн. Однако уже в ночь на 6 апреля организаторы сообщили, что арт-проект закрывается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в белорусском Гродно задержали главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис.