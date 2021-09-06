В Беларуси вынесли жесткий приговор двум оппозиционерам: суд проходил в закрытом режиме
Члены президиума Координационного совета в Беларуси Мария Колесникова и Максим Знак были осуждены Минским областным судом к тюремному заключению. Согласно приговору, Знак будет отбывать срок в течение 10 лет, а Колесникова – 11.
Об этом сообщило белорусское издание "Медиазона", ссылаясь на пресс-службу суда. О самом заседании журналистам мало что известно, поскольку его проводили в закрытом режиме.
Как пояснил адвоката Максима Знака, прокурор объяснил закрытый формат заседания материалы дела, которые якобы относятся к охраняемым законом тайной. К ним относятся "сведения об организации, тактике и методах оперативно-розыскной деятельности".
Отметим, что Знак и Колесникова осуждены за организацию экстремистской деятельности, направленной на разжигание национальной вражды и свержение государственного строя якобы основанном на демократическом выборе большинства граждан Беларуси.
"Подсудимые взяли последнее слово перед тем, как суд ушел в совещательную комнату. Мария выступила очень эмоционально, затрагивая идеологические ценности всего Координационного совета и ее соратников по борьбе с установленной диктатурой. Ее неоднократно перебивали, но она все же успела изложить все, что хотела. Максим декламировал свою речь в течение трех часов. Они оба хорошо держатся", – указала сторона защиты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 сентября 2020 года Марию Колесникову на границе с Украиной задержали сотрудники правоохранительных органов Беларуси;
13 мая прокуратура выдвинула окончательное обвинение Колесниковой, согласно статье, предусматривающей лишение свободы до 12 лет.
Ее коллега по Координационному совету Максим Знак был задержан силовиками 18 сентября 2020 года. Неоднократно оппозиционер объявлял голодовку и не соглашался с выдвинутыми против него обвинениями.