В Беларуси вынесли жесткий приговор двум оппозиционерам: суд проходил в закрытом режиме

Члены президиума Координационного совета в Беларуси Мария Колесникова и Максим Знак были осуждены Минским областным судом к тюремному заключению. Согласно приговору, Знак будет отбывать срок в течение 10 лет, а Колесникова – 11.

Об этом сообщило белорусское издание "Медиазона", ссылаясь на пресс-службу суда. О самом заседании журналистам мало что известно, поскольку его проводили в закрытом режиме.

Как пояснил адвоката Максима Знака, прокурор объяснил закрытый формат заседания материалы дела, которые якобы относятся к охраняемым законом тайной. К ним относятся "сведения об организации, тактике и методах оперативно-розыскной деятельности".

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Отметим, что Знак и Колесникова осуждены за организацию экстремистской деятельности, направленной на разжигание национальной вражды и свержение государственного строя якобы основанном на демократическом выборе большинства граждан Беларуси.

"Подсудимые взяли последнее слово перед тем, как суд ушел в совещательную комнату. Мария выступила очень эмоционально, затрагивая идеологические ценности всего Координационного совета и ее соратников по борьбе с установленной диктатурой. Ее неоднократно перебивали, но она все же успела изложить все, что хотела. Максим декламировал свою речь в течение трех часов. Они оба хорошо держатся", – указала сторона защиты.

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