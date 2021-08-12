В Беларуси предложили убрать из Конституции норму о стремлении к нейтралитету

В Беларуси Конституционная комиссия предложила убрать из Основного закона положение о нейтралитете страны. По словам Петра Миклашевич, который занимает сразу две должности в Беларуси – председателя комиссии и председателя Конституционного суда, Основной закон страны нужно сделать соответствующим объективной реальности.

Об этом сообщило белорусское государственное агентство БелТА. Отмечается, что 11 августа прошло очередное заседание Конституционной комиссии, на котором рассматривались уточнения редакционного характера разработанных комиссией поправок в Основной закон.

Миклашевич прокомментировал эти предложения и заявил, что учитывая реальную действительность из Конституции следует убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету. Ведь страна является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и "фактически входит в военно-политический блок". К слову, Республика Беларусь присоединилась к ОДКБ в декабре 1993 года.

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Глава КС также отметил, что в Конституцию предлагают внести положение о том, что с территории Беларуси не будет никаких угроз другим государствам, а для защиты суверенитета страна "будет использовать коллективную оборону".

Отметим, что референдум по поправкам в Конституцию Беларуси запланирован на февраль 2022 года. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июля направил на доработку предложенные ему поправки.

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