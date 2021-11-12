В Беларуси погибли два российских десантника во время переброски войск: момент столкновения попал на видео

В пятницу, 12 ноября, на полигоне "Гожский" под Гродно в Беларуси во время совместных боевых учений с Российской Федерацией погибли два российских десантника. Они столкнулись в воздухе, предварительно, из-за сильного порыва ветра.

Об этом сообщила пресслужба Министерства обороны РФ, пишет ТАСС. Один из погибших был офицером, другой – солдатом срочной службы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость дальше).

"Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались", – сообщили в ведомстве.

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Также в Минобороны добавили, что один из десантников пытался спасти себя и сослуживца с помощью запасного парашюта, однако им не хватило высоты.

Десант производился в рамках внезапной проверки боеготовности сил Союзного государства на границе Беларуси и Польши.

Напомним, что в сентябре Россия развернула очередные масштабные учения военно-десантных войск во временно оккупированном Крыму. К ним привлекли около двух тысяч военных и свыше 100 единиц боевой и спецтехники. В ним принимали участие военные из состава десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия также отправила в Беларусь два своих дальних ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Они вошли в воздушное пространство страны в сопровождении белорусских истребителей Су-30СМ.