В Беларуси обиделись, что НАТО не пригласило их на военные учения, направленные против РФ

Официально Минск не получил от НАТО ни предупреждения о самых масштабных со времен холодной войны учений Альянса, ни приглашения на них. Это нарушение международных соглашений, считают власти Беларуси.

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О том, что республика обиделась на блок НАТО, сообщил глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко. Он обвинил Альянс в невыполнении Венского документа ОБСЕ.

Напомним, что блок НАТО планирует привлечь не менее 90 тыс. военных к крупнейшим со времен окончания холодной войны учениям. Главная их тема – сдерживание агрессии России. "Однако ни сообщения, ни приглашения на учения Беларусь не получала", – посетовал белорус.

Ревенко добавил, что Польша тоже не предупредила белорусский режим о своих будущих учениях, запланированных на февраль. "Такой подход не имеет ничего общего с декларируемым стремлением сохранить действующую архитектуру безопасности в Европе", – считает чиновник Минобороны Беларуси.

Ревенко не уточнил, кого именно должы были предупредить в НАТО. Между тем, Альянс вместе со странами Запада неоднократно заявляли, что не признают действующий режим Беларуси легитимным. При этом подавляющее большинство функционеров РФ находятся под санкциями.

Как писал OBOZ.UA, война в Украине изменила мировоззрение западных стран. На фоне потенциальной угрозы со стороны России государства-члены НАТО уже начали активно готовиться к возможному военному столкновению и осознали необходимость значительных инвестиций в оборону.

На то, что РФ представляет угрозу безопасности в Европе и странах НАТО указывают определенные сигналы. Соответствующие данные также имеет Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.