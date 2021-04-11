В Беларуси назвали "вакханалией" планы Украины перенести переговоры ТКГ в Польшу
В Беларуси негативно отреагировали на предложение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука перенести переговоры по Донбассу в Польшу вместо Минска.
Так, министр иностранных дел страны Владимир Макей назвал это "вакханалией" и "шуткой, достойной Жванецкого". Об этом он заявил в эфире одного из местных телеканалов, стенограмму его комментариев опубликовал сайт белорусского МИД.
"Подобная вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков придерживаться тех договоренностей, которые были достигнуты в Минске", – высказался белорусский чиновник.
По его убеждению, неважно, где будут проходить эти заседания – "пусть даже в Антарктиде". Но главное, чтобы во время переговоров был достигнут конкретный результат – "остановлены боевые действия на востоке Украины".
Макей не только высмеял заявление Кравчука, но и усомнился в нейтральности Польши.
"Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза – шута, достойная пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Уже более "нейтральной" страны, чем Польша, во всем мире не найти", – подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Леонид Кравчук заявил, что после завершения карантина из-за пандемии переговоры ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе могут перенести из Минска в Польшу.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 8 апреля совершил чрезвычайно срочный визит в Киев, в свете угрозы миру на границах Украины.