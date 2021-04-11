В Беларуси назвали "вакханалией" планы Украины перенести переговоры ТКГ в Польшу

В Беларуси негативно отреагировали на предложение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука перенести переговоры по Донбассу в Польшу вместо Минска.

Так, министр иностранных дел страны Владимир Макей назвал это "вакханалией" и "шуткой, достойной Жванецкого". Об этом он заявил в эфире одного из местных телеканалов, стенограмму его комментариев опубликовал сайт белорусского МИД.

"Подобная вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков придерживаться тех договоренностей, которые были достигнуты в Минске", – высказался белорусский чиновник.

По его убеждению, неважно, где будут проходить эти заседания – "пусть даже в Антарктиде". Но главное, чтобы во время переговоров был достигнут конкретный результат – "остановлены боевые действия на востоке Украины".

Макей не только высмеял заявление Кравчука, но и усомнился в нейтральности Польши.

"Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза – шута, достойная пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Уже более "нейтральной" страны, чем Польша, во всем мире не найти", – подытожил он.

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