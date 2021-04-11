У Білорусі назвали "вакханалією" плани України перенести переговори ТКГ в Польщу
У Білорусі негативно відреагували на пропозицію голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леоніда Кравчука перенести переговори щодо Донбасу в Польщу замість Мінська.
Так, міністр закордонних справ країни Володимир Макей назвав це "вакханалією" і "жартом, гідним Жванецького". Про це він заявив в ефірі одного з місцевих телеканалів, стенограму його коментарів опублікував сайт білоруського МЗС.
"Подібна вакханалія довкола цієї заяви говорить про небажання окремих українських політиків дотримуватися тих домовленостей, які були досягнуті в Мінську", – висловився білоруський чиновник.
На його переконання, неважливо, де проходитимуть ці засідання – "нехай навіть в Антарктиді". Та головне, щоб під час переговорів було досягнуто конкретного результату – "зупинені бойові дії на сході України".
Макей не тільки висміяв заяву Кравчука, а й засумнівався в нейтральності Польщі.
"Я не знаю, звідки родом пан Кравчук, але ця його фраза – жарт, гідний пера покійного одесита Михайла Жванецького. Вже більш "нейтральної" країни, ніж Польща, у всьому світі не знайти", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Леонід Кравчук заявив, що після завершення карантину через пандемію переговори ТКГ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі можуть перенести з Мінська до Польщі.
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау 8 квітня здійснив надзвичайно терміновий візит до Києва, в світлі загрози миру на кордонах України.