У Білорусі назвали "вакханалією" плани України перенести переговори ТКГ в Польщу

У Білорусі негативно відреагували на пропозицію голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леоніда Кравчука перенести переговори щодо Донбасу в Польщу замість Мінська.

Так, міністр закордонних справ країни Володимир Макей назвав це "вакханалією" і "жартом, гідним Жванецького". Про це він заявив в ефірі одного з місцевих телеканалів, стенограму його коментарів опублікував сайт білоруського МЗС.

"Подібна вакханалія довкола цієї заяви говорить про небажання окремих українських політиків дотримуватися тих домовленостей, які були досягнуті в Мінську", – висловився білоруський чиновник.

На його переконання, неважливо, де проходитимуть ці засідання – "нехай навіть в Антарктиді". Та головне, щоб під час переговорів було досягнуто конкретного результату – "зупинені бойові дії на сході України".

Макей не тільки висміяв заяву Кравчука, а й засумнівався в нейтральності Польщі.

"Я не знаю, звідки родом пан Кравчук, але ця його фраза – жарт, гідний пера покійного одесита Михайла Жванецького. Вже більш "нейтральної" країни, ніж Польща, у всьому світі не знайти", – підсумував він.

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