В Беларуси известного оппозиционера приговорили к 7 годам колонии

В Беларуси оппозиционный политик, сопредседатель "Белорусской христианской демократии" Павел Северинец приговорен к семи годам колонии строгого режима. Его обвиняют в "организации массовых беспорядков".

Как сообщает DW, такое решение вынес 25 мая Могилевский областной суд.

Приговоры по обвинению в "массовых беспорядках" вынесены также администратору оппозиционных Telegram-каналов Ирине Счастной и активистам движения "Европейская Беларусь" Павлу Юхневичу, Максиму Винярскому, Евгению Афнагелю и Андрею Войничу.

Так, Счастная получила 4 года лишения свободы, Юхневич и Винярский – по 5 лет, Афнахель и Войнич – по 7 лет.

Все заседания проходили в закрытом режиме, потому что, как пояснили в суде, "материалы относятся к охраняемой законом тайне".

Напомним, Северинца задержали 7 июня 2020 года вскоре после того, как он провел "народный пикет свободы и солидарности" рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты. Остальные пятеро были задержаны в период с июня по январь 2021 года.

Правозащитный центр "Весна" признал всех шестерых осужденных политзаключенными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Северинец заявлял, что Российская Федерация развалится, если попытается силой присоединить к себе Беларусь.