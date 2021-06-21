В Беларуси девушка погибла от удара током, пытаясь сделать фото в фонтане

В Докшицах Витебской области, Беларусь, 23-летняя девушка погибла от удара током, намереваясь сделать селфи в городском фонтане. Трагический инцидент произошел в 2 часа ночи.

Об этом сообщил белорусский портал "Наша Нива". Отмечается, что белоруска погибла на месте, получив мощный разряд электричества.

"Девушка опустила ноги в воду, чтобы сфотографироваться и сразу же получила смертельный удар. В Докшицком РОВД подтвердили факт гибели", – отметили журналисты.

Полиция проводит расследование о причинах, почему в фонтане у здания районного исполкома находился отрытый источник тока и при этом доступ к объекту никто не ограничил. В Следственном комитете Беларуси пообещали подробно прокомментировать обстоятельства гибели девушки уже до конца текущего дня 21 июня.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 19 июня, в одной из многоэтажек Львова током убило 16-летнего парня. Он спустился в подвал, который был подтоплен после дождей и подвергся мощному разряду электричества.