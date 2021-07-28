В Беларусь прибыли эшелоны с российскими военными и техникой: названа причина. Фото

В Беларусь в среду, 28 июля, прибыли эшелоны с российскими военнослужащими и техникой. Они примут участие в совместных стратегических учениях "Запад-2021".

Их встретили в Беларуси с хлебом и солью. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Командир 11-й отдельной механизированной бригады Владимир Кривощапов рассказал, что на подобные учения он приехал в Беларусь в четвертый раз. Он добавил, что страна становится "лучше и развивается", а впечатления от нее "всегда положительные".

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"На учениях планирую получить опыт от совместных действий, обменяться опытом и знаниями", – сказал Кривощапов. На снимках с мероприятия видны музыканты, военные с угощениями и несколько грузовых военных автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Россия начала перебрасывать свои военные подразделения на территорию Беларуси. Таким образом армии двух государств готовятся к совместным учениям "Запад-2021".