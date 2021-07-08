В Багдаде ракетами обстреляли посольство США

Посольство Соединенных Штатов Америки в центре столицы Ирака Багдада едва не подверглось ракетному удару рано утром в четверг, 8 июля. В частности, в его сторону было выпушено две ракеты.

Перед инцидентом в районе прозвучали предупреждающие сирены. Об этом сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в службе безопасности.

Отмечается, что здание американского посольства расположено в районе "зеленой зоны". Система противовоздушной обороны Ирака сбила одну из нацеленных на него ракет. А вторая упала недалеко от периметра района.

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"Посольство США в центре Багдада недавно стало свидетелем включения предупреждающих сирен. Система C-RAM противостояла ракете, которая пыталась поразить окрестности", – процитировало издание своего собеседника.

Также сообщается, что в ночь на 6 июля в районе расположения посольства США в Ираке уже было уничтожено несколько ударных беспилотных летальных аппаратов.

После представители иракских шиитских группировок распространили в сети информацию, якобы в этой атаке на посольство были задействованы четыре БПЛА.

Еще ранее обстрелу ракетами подверглась военная база "Айн аль-Асад", расположенная в провинции Анбар (Ирак). Известно, что там размещены американские военные.

Напомним: "зеленая зона" Багдада, где находятся иностранные и правительственные объекты, среди которых и посольство США, была обстреляна "Катюшами" в декабре 2020 года. Тогда ракеты упали на территории жилого комплекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля произошел взрыв на рынке в пригороде Садр на востоке Багдада. В результате ЧП пострадали по меньшей мере 11 человек.