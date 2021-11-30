В Азербайджане разбился самолет пограничников, есть погибшие и раненые

На полигоне в Азербайджане разбился военный вертолет государственной пограничной службы. Крушение произошло при выполнении учебных полетов.

Об этом сообщается на сайте ГПС Азербайджана. Вертолет упал на авиационном полигоне "Гарагейбат" в Хызинском районе.

В результате аварии есть погибшие и раненые среди экипажа.

На месте происшествия работают руководство Госпогранслужбы и Генпрокуратуры. Совместное расследование продолжается.

Отметим, что Хызинский район расположен вблизи Баку.

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Азербайджан регулярно проводит на полигоне "Гарагейбат" военные учения оперативно-тактического масштаба. Подготовка азербайджанских подразделений направлена на отработку контрдиверсионных операций малыми тактическими группами.

В мае в учебно-тренировочном центре "Гарагейбат" произошло массовое пищевое отравление солдат. В Центральный военный клинический госпиталь доставили 164 военнослужащих. В Бакинской военной прокуратуре было начато расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре на севере Германии упал вертолет. В результате крушения погибли три человека.