В Азербайджане прошли выборы в парламент: какая партия побеждает по данным экзитпола

В Азербайджане в воскресенье, 1 сентября, состоялись внеочередные парламентские выборы – жители страны выбирали 125 депутатов Национального собрания – Милли Меджлиса. По предварительным данным, победу одержала правящая партия Азербайджана (ПЕА).

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Как пишет издание Report, результаты экзитпола озвучила директор Центра социологических исследований Наталья Исаева. По ее словам, опросы избирателей проводились на 150 избирательных участках в 75 округах.

Как отмечается, правящая партия "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") одержала уверенную победу, получив наибольшее количество голосов в 45 округах (из 75 округов, где проводился опрос), что составляет 60% от общего числа округов, где проводился опрос.

По предварительным подсчетам, от партии "Ени Азербайджан" в парламент проходят 63 кандидата. В прежнем парламенте членами правящей партии являлись 70 из 120 депутатов.

Партию Гражданской солидарности представят 3 депутата, партию "Единый Азербайджан" – один, REAL – один, партию Национального фронта – один, партию Демократического просвещения Азербайджана – также один кандидат. Кроме того, в списки вошли 46 нейтральных кандидатов.

Как пишут СМИ, парламентские выборы в Азербайджане впервые проходят без участия ПАСЕ и на фоне беспрецедентных для страны гонений на прессу и критиков власти.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли заявил, что президент Ильхам Алиев "полностью уничтожил избирательный институт в Азербайджане". По его словам, правительство, оппозиция и избиратели знают, что настоящих выборов в стране нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале этого года Ильхам Алиев победил на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, обеспечив себе еще один семилетний срок пребывания в должности.

28 июня 2024 года Алиев объявил о роспуске Милли Меджлиса и назначил дату досрочных парламентских выборов. Решение принято на основе обращения, которое Милли Меджлис направил президенту 21 июня с просьбой распустить парламент.

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