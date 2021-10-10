В Австрии назвали имя нового канцлера: что о нем известно

Новый канцлером Австрии стал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Дипломат в воскресенье, 10 октября, встретился с вице-канцлером Вернером Коглером и президентом страны Александром Ван дер Белленом.

Шалленберг примет присягу и вступит в должность в понедельник, 11 октября. Об этом сообщает RSI News. Перед встречей с главой государства он говорил о "сложной задаче и времени, непростом для каждого из нас"

"Но я думаю, что мы демонстрируем невероятный уровень ответственности за эту страну", – отмечал чиновник.

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Александр Шалленберг родился в 1959 году в Швейцарии. Вырос в семье австрийского посла. Он изучал юриспруденцию в университетах Австрии и Франции. В 1997 году начал службу в министерство иностранных дел Австрии. Возглавил МИД в июне 2019 года.

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