В Австралии раритетный танк Leopard разрисовали Z-свастикой и пророссийскими лозунгами. Фото

В мемориальном парке Порт-Кеннеди в городе Перт, Австралия, на музейном танке Leopard неизвестные нанесли надписи "Слава России!" и разукрасили технику Z-свастикой. Местные власти заявили, что это акт пророссийского вандализма. Также они пообещали наказать виновных.

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Об этом сообщает газета The West Australian. Танк был списан с баланса Сил обороны страны еще в 2011 году (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что слово "слава" написано транслитерацией латинскими буквами, а Россия – по-английски.

Акт вандализма был обнаружен 31 января. В администрации парка сообщили, что граффити появлялись на танке и прежде. Обычно это происходит один или два раза в год.

"Но он никогда прежде не становился объектом для такого рода политических сообщений", – заявил директор парка Арчи Ломбардини.

По словам, министра по делам ветеранов штата Западная Австралия Пола Папалии, акт вандализма свидетельствует о полном отсутствии уважения к австралийским ветеранам и военнослужащим.

"Полиция штата расследует этот инцидент и попытается установить тех, кто сделал это", – заявил он.

При этом, пока стражам порядка ничего не известно о вандалах.

Отметим, танк, установленный в Порт-Кеннеди, – это одна из 30 машин Leopard, которые стояли на вооружении австралийской армии. Большая их часть отправлена в мемориальные парки, которые расположены по всей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми дать Украине часть своих Leopard 2.

В то же время, военные аналитики заявили, что предоставление западными государствами основных боевых танков поможет Украине вести механизированные боевые действия. Это, в свою очередь, даст возможность нанести поражение российской оккупационной армии и освободить украинскую территорию.

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о том, что ФРГ поставит Украине основные боевые танки Leopard 2. Речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6. Это около 10–14 машин.

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