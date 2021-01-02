В Австралии обязали носить маски и запретили ночные клубы из-за вспышки COVID-19
С 23:59 субботы, 2 января, в австралийском регионе Большой Сидней вводятся новые карантинные ограничения в связи с обнаружением семи случаев коронавируса (COVID-19).
Как сообщает Daily Mail, правила также ужесточаются для жителей Вуллонгонга, Центрального побережья и Голубых гор (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).
В этих регионах станет обязательным ношение маски в следующих местах:
развлекательных заведениях, например, кинотеатрах;
места отправления культа, например, церквях или мечетях;
общественном транспорте, например, автобусах и поездах;
торговых центрах;
игровых зонах;
парикмахерских и салонах красоты.
За нахождения в этих местах без маски грозит штраф в размере $200.
Персоналу заведений также придется носить маску при обслуживании клиентов.
Детям младше 12 лет носить маску не обязательно, хотя это настоятельно рекомендуется.
Другие ограничения для Большого Сиднея:
Количество человек в спортзалах сокращено до 30.
В местах отправления культа, на свадьбах и похоронах разрешено нахождение от 1 человека на 4 кв. м до максимум 100 человек на общую площадь.
Выступления и акции протеста сокращены до 500 человек.
Собрания на открытом воздухе (сидячие, оплаченные, закрытые) сокращены до 2000 человек.
Ночные клубы запрещены.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Австралии был зафиксирован новый мутировавший штамм коронавируса.
Из семи случаев заражения пять обнаружили на юго-западе Сиднея.