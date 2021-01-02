В Австралии обязали носить маски и запретили ночные клубы из-за вспышки COVID-19

С 23:59 субботы, 2 января, в австралийском регионе Большой Сидней вводятся новые карантинные ограничения в связи с обнаружением семи случаев коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Daily Mail, правила также ужесточаются для жителей Вуллонгонга, Центрального побережья и Голубых гор (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

В этих регионах станет обязательным ношение маски в следующих местах:

развлекательных заведениях, например, кинотеатрах;

места отправления культа, например, церквях или мечетях;

общественном транспорте, например, автобусах и поездах;

торговых центрах;

игровых зонах;

парикмахерских и салонах красоты.

За нахождения в этих местах без маски грозит штраф в размере $200.

Персоналу заведений также придется носить маску при обслуживании клиентов.

Детям младше 12 лет носить маску не обязательно, хотя это настоятельно рекомендуется.

Другие ограничения для Большого Сиднея:

Количество человек в спортзалах сокращено до 30.

В местах отправления культа, на свадьбах и похоронах разрешено нахождение от 1 человека на 4 кв. м до максимум 100 человек на общую площадь.

Выступления и акции протеста сокращены до 500 человек.

Собрания на открытом воздухе (сидячие, оплаченные, закрытые) сокращены до 2000 человек.

Ночные клубы запрещены.

Большой Сидней nectr.com.au

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Австралии был зафиксирован новый мутировавший штамм коронавируса.

Из семи случаев заражения пять обнаружили на юго-западе Сиднея.